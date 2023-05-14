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Mithat Sancar Ankara'da oyunu kullandı

Mithat Sancar Ankara'da oyunu kullandı

Politika Haberleri

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'da oyunu kullandı. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Mithat Sancar, eşi Türkan Sancar ile Çankaya Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda 4409 numaralı sandıkta oy kullandı. Sancar, çıkışta yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli ve ilham olacak dedi.

Mithat Sancar, Ankara'da oyunu kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'da oyunu kullandı. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Mithat Sancar, eşi Türkan Sancar ile Çankaya Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda 4409 numaralı sandıkta oy kullandı. Sancar, çıkışta yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli ve ilham olacak dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol Parti Mithat Sancar Ankara Politika Haberler

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