MİT, terör örgütü PKK/KCK mensubu Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Egid kod adlı Mehmet Akin'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Harun Egid kod adlı terörist Mehmet Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine de MİT, terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirilmesine yönelik karar aldı.

Sınır ötesinde nokta operasyon

MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod adlı terörist Mehmet Akin'in, Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Harun Egid kod adlı Mehmet Akin, TSK'ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Harun Egid kod adlı terörist Mehmet Akin

Harun Egid kod adlı terörist Mehmet Akin, 2013'te Irak'ın Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak'ın Hakurk kırsalına geçiş yaptı. 2019 yılı itibariyle Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgedeki Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu.