MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisler ile örgütün yönetici kadrolarının vurulduğu hedefler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Operasyonda terör örgütüne ait sığınaklar, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin de yer aldığı hedeflerin başarıyla imha edildiği anlar, Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

MİT'tin Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri sınırdan böyle görüntülendi

MARDİN - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadrolarının vurulduğu hedefler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.

Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı hedefler başarıyla imha edildiği görüntüler, Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı şehrinde vurulan hedeflerin alevler içinde kaldığı görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.