MİT, PKK'nın sözde Toplumsal Alan Sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın sözde Toplumsal Alan Sorumlusu Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor. MİT, Irak'ın Süleymaniye şehrinde ve çevre kentlerde terör örgütü PKK/KCK'nın, sözde Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2006 yılında katıldı. Örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulunan terörist Gülsüme Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerimize yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı MİT tarafından tespit edildi.

Terörist Gülsüme Doğan reşit olmayan çocukların örgüte katılması çalışıyordu

MİT'in son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, örgüt kadrolarındaki çözülme hızlandı. Örgüte yeni militanlar kazandırmak için PKK/KCK üst düzey yöneticileri Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı görevlendirdi. Terörist Doğan, verilen talimat üzerine, örgüte militan temin etme faaliyetleri kapsamında reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürütmekteydi.

Hedefe yönelik nokta operasyon

MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'a yönelik MİT tarafından, örgütün finans ve kadro temini faaliyetlerine darbe vurmak maksadıyla en uygun anda operasyon gerçekleştirme kararı verildi. MİT, Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanlarınca devam eden çalışmalar neticesinde MİT tarafından, Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ın yerinin tespit edilmesi akabinde, nokta operasyonla beraberindeki terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA