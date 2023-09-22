MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın Sincar kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Dindar Avesta' kod adlı Halid Reşo Kasım, 2014 yılında Pkk'ya katıldı. Irak'ın Sincar kentinde faaliyet gösteren Kasım, örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu yürüttü ve PKK/Özel Kuvvet mensuplarına eğitimler verdi. Son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım, PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti. Sincar bölgesine sızdırdığı saha ajanları aracılığıyla Kasım'ın bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist hakkında bilgi topladı. MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içinde olduğu belirlenen terörist Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.