MİT Operasyonuyla Yakalanan Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tutuklandı

FETÖ/PDY üyesi olan ve MİT operasyonuyla Çeşme'de yakalanan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

İstanbul'a getirilen FETÖ'nün kilit ismi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir emniyetinin düzenlediği operasyonla Çeşme'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın izini sürmüş, terör örgütü yöneticisinin İzmir'in Çeşme ilçesinde bir rezidansta saklandığını belirlemişti. Örgüt yöneticisi, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanmıştı. FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı Bylock mesajlaşmaları bulunan, adı itirafçıların ifadelerinde sıkça geçen ve KHK ile kapatılan örgütün mali yapısını şekillendiren Bankasya'da para hesabı bulunan terör örgütü yöneticisi, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

Örgüte yönelik soruşturma kapsamında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan hakkında yakalama emri olan ve ABD'nin New Jersey Eyaleti'nin Hillsborough şehrinde yaşadığı tespit edilen FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın yardımcılığını da yapan Mehmet Kamış, saklandığı lüks rezidanstan çıkar çıkmaz gözaltına alınmıştı. Yakalandığı sırada karşındaki görevlilere ilk başta kimliğini gizleyen Kamış'ın 'Mehmet Kamış'ın kendisi olmadığını söylediği" kaydedildi.

Uzun süreden beri firari olarak aranan, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan terör örgütünün sözde yöneticisi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı. FETÖ üyesi, TEM şubedeki sorgusunun ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.