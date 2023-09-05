MİT öncülüğünde Sınır Tugayları, 12 bin 506 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

MİT öncülüğünde Suriye Milli Ordusu bünyesinde oluşturulan Sınır Tugayları, PKK/YPG ve DEAŞ dahil olmak üzere çeşitli terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 12 bin 506 kişinin Türkiye'ye yasa dışı geçişini önledi. Sınır Tugayları, yasa dışı geçişleri engellemenin yanı sıra, şüphelilerin yakalanması ve geçiş güzergahlarının tespiti gibi konularda da etkin rol oynadı.

SMO Sınır Tugayları'ndan, yasa dışı geçişe izin yok

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde, insan kaçakçılığını sınır ötesinde durdurma amacıyla oluşturulan 'Sınır Tugayları', ilk 8 ayda aralarında başta PKK/ Ypg ve DEAŞ olmak üzere çeşitli terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 12 bin 506 kişinin Türkiye'ye yasa dışı geçişini önledi.

MİT öncülüğünde SMO bünyesinde, terörle mücadelede olduğu gibi insan kaçakçılığını da sınırın ötesinde durdurma amacıyla 2021 yılında Sınır Tugayları oluşturuldu. Sınır Tugayları, kurulduğu günden itibaren, DEAŞ ve PKK/YPG'den özgürleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında birçok operasyona katıldı. Sınır Tugayı birlikleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmek isteyenleri engellemenin yanı sıra, kaçak geçişleri organize eden şüphelilerin yakalanması, geçiş güzergahlarının tespiti ve kullanılamaz hale getirilmesi gibi konularda diğer kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde hareket ederek, yasa dışı geçişlerin engellenmesinde etkin rol oynadı. Sınır hattı boyunca görev yapan Sınır Tugayı birliklerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda ilk 8 ayda, aralarında PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 12 bin 506 kişinin yasa dışı yollarda Türkiye'ye geçişi, Suriye topraklarında engellendi. SMO bünyesindeki birliklerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu takip edip yakaladığı anlar dron kamerasına yansıdı. Görüntüde, Sınır Tugayı birliklerinin Türkiye sınırına doğru harekat halinde olan grubu araçla takip ettiği, sonra da yakaladığı görüldü.