MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Çiya Amed kod Remzi Avcı, Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerimize yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularındandı.
Kırmızı kategoride aranıyordu...MİT, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
ANKARA - MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Çiya Amed kod Remzi Avcı, Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerimize yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularındandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika