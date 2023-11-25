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MİT, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına yargı raporu hazırlamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına yargı raporu hazırlamadığına dair cevap yazısı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan hakkında başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e rapor iddiasını sormuştu. MİT'ten gelen cevapta böyle bir raporun olmadığı belirtildi.