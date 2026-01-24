Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planı Üzerine Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve heyetiyle bir araya gelerek, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını, insani yardımların arttırılmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını görüştü. Hamas heyeti, Türkiye'nin barış çabalarına yönelik desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
