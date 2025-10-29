Haberler

MİT Başkanı Kalın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (Mİ) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesidir. Bu kutlu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin en temel vazifesidir" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile mesaj paylaştı. Kalın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesidir. Bu kutlu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin en temel vazifesidir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, milletimizin güvenliğini sağlamak ve devletimizin bekasını teminat altına almak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Gizli kahramanlarımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı vakar ve sadakatle görevlerini yerine getirmekte, ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden mücadele etmektedir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

