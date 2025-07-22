MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Kalın'ın partililere terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği öğrenildi. - ANKARA