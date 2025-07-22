MİT Başkanı İbrahim Kalın Yeni Yol Partisi'ni Ziyaret Etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti. Kalın, daha önce MHP, AK Parti, DEM Parti ve İYİ Parti gibi diğer siyasi partileri de ziyaret etmişti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.
Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Yeni Yol grubunu ziyaret etti.
Kalın ve berberindeki heyet; MHP'yi, AK Parti, DEM Parti ve en son İYİ Parti'yi ziyaret etmişti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika