MİT Başkanı İbrahim Kalın Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.

Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Kalın ve berberindeki heyet; MHP'yi, AK Parti, DEM Parti ve en son İYİ Parti'yi ziyaret etmişti. - ANKARA