MİT Başkanı Kalın, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, Rusya-Ukrayna çatışmaları, bölgesel güvenlik ve esir takası konuları ele alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ankara'da yapılan görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı. Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi. MİT Başkanı Kalın ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesini de görüştü. Yapılan görüşmede mevcut iş birliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği konusunda da mutabık kalındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
