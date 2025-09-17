Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye Lideri ile Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye geldi. Kalın, başkent Şam'daki temasları sırasında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde liderleri ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart tarihinde varılan anlaşmaya ilişkin süreç değerlendirilerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine ilişkin başlıklar ele alındı. Kalın ve eş-Şara aynı zamanda, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in, Filistin ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmede bulundular. - ŞAM

