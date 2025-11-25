Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi. - KAHİRE

