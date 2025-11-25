MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika