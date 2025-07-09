MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bağdat Temasları: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Ele Alındı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 'Terörsüz Türkiye' süreci ve sınır güvenliğine ilişkin temaslarda bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. Kalın'ın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti. Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı. Kalın'ın, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın temini için iş birlikleri müzakere edildi. Irak yönetimi ile iki ülke arasındaki iyi ilişkiler de masadaki konular arasındaydı. Bağdat ziyaretinde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş da gündemdeydi. Yaşanan çatışmalar sonrasında iki ülke arasındaki ateşkes süreci değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın ayrıca, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Seman Ağaoğlu'nun yanı sıra ITC yöneticileri ile bir araya gelerek Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki genel güvenlik durumu ve seçimlere yönelik hazırlıklar hakkında da bilgi aldı.