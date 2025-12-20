Haberler

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti ile ateşkes anlaşması ve Gazze'de insani yardımlar konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; 'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi. Garantör ülke olarak Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verildi. Başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı. Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

