MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Erbil kentinde, bölgesel istikrar ve güvenlik konularını ele almak üzere önemli ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, İran ve İsrail arasındaki çatışmaların bölge üzerindeki etkileri ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil kentine gitti.

MİT Başkanı Kalın, Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKKY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisinin de 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğu öğrenildi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye'nin Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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