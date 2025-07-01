MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de Görüşmelerde Bulundu

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve diğer önemli yöneticilerle Erbil'de bir araya geldi. Görüşmelerde bölgede güvenlik, terörle mücadele ve siyasi süreçler ele alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gitti. Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKYY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan biri de Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü. Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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