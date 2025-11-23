Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Gazze ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve Sudan ile Lübnan'daki gerilimi azaltma çabalarını G20 zirvesinde ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve Lübnan ve Sudan'daki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Açıklamada, iki bakanın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği Mısır- Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısına yönelik hazırlıkların tamamlanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Gazze gündemi

Görüşmede taraflar, Gazze'deki gelişmeleri değerlendirerek BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Abdulati, Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görevlerini yerine getirmesinin önemine dikkati çekerek, bunun ateşkesin güçlendirilmesine ve Gazze'deki sivillerin güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Mısırlı bakan ayrıca Şarm el-Şeyh Barış Anlaşması'nın uygulanması, ateşkesi korumaya yönelik çabalar ve Gazze'nin hızlı toparlanması ve yeniden imarına ilişkin uluslararası konferans hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Sudan ve Lübnan'daki gelişmeler

İki bakan, Sudan'da tam kapsamlı bir ateşkes sağlanması, siyasi sürecin yeniden başlatılmasına uygun ortamın oluşturulması ve ülkenin birlik, egemenlik ve istikrarının korunması gerektiğini vurguladı.

Lübnan konusunda ise Abdulati, ülkenin istikrarının korunmasının, toprak bütünlüğüne bağlılığın ve her türlü tırmanıştan kaçınmanın önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Politika
