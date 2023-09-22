Mısır ve İsrail Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile İsrailli mevkidaşı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları ABD'de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile İsrailli mevkidaşı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulundukları ABD'de görüştü.

Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile New York'ta bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ele alındığını belirtti.

Orta Doğu'daki gelişmeler ile "bölgesel istikrarın güçlendirilmesini" tartıştıklarını kaydeden Cohen, "Mısır ile İsrail arasındaki ortaklık bölgesel istikrarın temel direği." ifadesini paylaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Şükri ile Cohen görüşmesinde "işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili gelişmelerin kapsamlı bir şekilde" ele alındığını belirtti.

Ebu Zeyd ayrıca, görüşmede "İsrail tarafının sükunet yoluna öncelik vermesinin ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasının öneminin" vurgulandığını ifade etti.