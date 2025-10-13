Mısır: "Netanyahu, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayı kabul etti"

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmayı kabul etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün dünya liderleri Mısır'da buluşuyor. Gazze Şeridi'nde savaş sonrası durumun ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirveye İsrail'in de hazır bulunacağı açıklandı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Gazze barış planı konulu uluslararası zirveye katılmayı kabul etti. - KAHİRE