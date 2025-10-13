Haberler

Mısır: "Netanyahu, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayı kabul etti"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmayı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmayı kabul etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün dünya liderleri Mısır'da buluşuyor. Gazze Şeridi'nde savaş sonrası durumun ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirveye İsrail'in de hazır bulunacağı açıklandı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Gazze barış planı konulu uluslararası zirveye katılmayı kabul etti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.