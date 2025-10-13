Mısır medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te...
Mısır medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Gazze barış planı konulu uluslararası zirveye katılmayı kabul etti. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika