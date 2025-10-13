Haberler

Mısır medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te...

Mısır medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Gazze barış planı konulu uluslararası zirveye katılmayı kabul etti.

