İran ve ABD'nin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddiası

Güncelleme:
ABD basınında yer alan haberlere göre Mısır, Katar ve Türkiye, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Ankara'da bir araya gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Diplomatlar, iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması adına umut verici gelişmelere imza atmaya çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye'nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
