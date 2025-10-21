Haberler

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Kudüs'te Netanyahu ile Görüştü

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki barış planı ve İsrail-Mısır ilişkileri ele alındı.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibi, Kudüs'te Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış planının ilerleyişi, İsrail-Mısır ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki barışın güçlendirilmesinin yanı sıra diğer bölgesel konular ele alındı.

Reşad'ın ayrıca Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bugün İsrail'de. - KUDÜS

ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
