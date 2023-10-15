Mısır, Gazze Şeridi'ndeki Son Durumu Ele Aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son durum ele alındı. Toplantıda gerilimin azaltılması ve sivillerin hedef alınmasının durdurulması amacıyla uluslararası ve bölgesel ortaklarla temasların sürdürülmesine karar verildi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son durum ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Sisi'nin başkanlık ettiği toplantıda alınan karalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda başta Gazze Şeridi'nde tırmanan askeri gerilim olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirten Fehmi, Mısır'ın, Filistin meselesindeki gelişmelerin ve geleceğin ele alınması amacıyla uluslararası bölgesel bir zirveye ev sahipliği yapma davetinde bulunduğunu kaydetti.

Yerinden etme politikası reddedilip kınandı

Fehmi, toplantıda, gerilimin azaltılması ve sivillerin hedef alınmasının durdurulması amacıyla uluslararası ve bölgesel ortaklarla temasların sürdürülmesine, gerekli yardımların ulaştırılması amacıyla uluslararası yardım kuruluşları ve bölgesel örgütlerle iletişimin yoğunlaştırılmasına karar verildiğini aktardı.

"Toplantıda, Filistin meselesinde iki devletli çözüm dışında bir çözümün olmadığı vurgulandı, yerinden etme politikası veya Filistin meselesini komşu ülkeler pahasına tasfiye etme girişimleri reddedilerek kınandı." ifadelerini kullanan Fehmi, Mısır'ın sükuneti sağlamak, gerçek bir barış sürecini başlatmak ve sürdürmek için her türlü çabayı harcamaya hazır olduğunu belirtti.