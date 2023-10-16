Mısır, 21 Ekim'de düzenlenecek zirveye Katar ve Kuveyt'i davet etti. Zirvede Filistin davasıyla ilgili gelişmeler ve barış süreci ele alınacak.

Mısır, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere zirve düzenleyecek

Mısır, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere 21 Ekim'de düzenlenecek toplantıya Katar ve Kuveyt'i davet etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den Kahire'de 21 Ekim'de düzenlenecek zirveye katılım daveti aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu zirvede Filistin davasıyla ilgili gelişmelerin ve barış sürecinin ele alınacağı aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın, Mısır'ın Kuveyt Büyükelçisi Usame Şeltut'u kabul ettiği aktarıldı.

Büyükelçi Şeltut'un Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a mesajını ilettiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah'ın Kahire'de Filistin ile ilgili düzenlenecek zirveye davet edildiği kaydedildi.

Öte yandan Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın Mısır'ın Cezayir Büyükelçisi Muhtar Cemil'i kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Cemil'in Sisi'nin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a mesajını ilettiği belirtilen açıklamada, mesajın içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın yapıldığını açıklamıştı.

Toplantıda başta Gazze Şeridi'nde tırmanan askeri gerilim olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirten Fehmi, Mısır'ın, Filistin meselesindeki gelişmelerin ve geleceğin ele alınması amacıyla bölgesel bir zirveye ev sahipliği yapacağını söylemişti.