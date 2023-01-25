Mısır: Doğu Akdeniz açıklarındaki 5,8 büyüklüğündeki deprem üç kentte hissedildi Politika Haberleri Doğu Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, Mısır'ın başkenti Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği bildirildi. Doğu Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, Mısır'ın başkenti Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği bildirildi. Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı. Doğu Akdeniz'de sahilden 502 kilometre açıkta ve 54 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği belirtilen açıklamada, depremin başkent Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği aktarıldı. Açıklamada, depremde herhangi bir yaralanma veya hasar tespit edilmediği kaydedildi. Kaynak: AA / Politika Doğu Akdeniz Kalyubiye Kahire Mısır Politika Haberler

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