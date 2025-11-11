Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

MISIR Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, 12 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bakan Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı düzenlenecek. İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda, 2026 yılında 2 ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde; Türkiye ve Mısır arasında müzakereleri devam eden anlaşmalar ile ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri başta olmak üzere tüm veçheleriyle kapsamlı şekilde ele alması, 2 ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamında; karşılıklı yatırımların teşviki, savunma sanayi, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtmesi ve ateşkesin müteakip aşamalarına dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in ihlallerine rağmen, Filistin tarafının ateşkesin şartlarına riayet ettiğini ve süreci sorumlu biçimde yürüttüğünü belirtmesi, uluslararası toplumun, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimlere destek vermesi gerektiğini, Türkiye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrarın temini için yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.