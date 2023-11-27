Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki 'insani ara'yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Blinken gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

İki Bakan da mutabakatın tamamlanmasını tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, kalıcı bir ateşkese varılması ve insani yardımların Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli ve sürekli bir şekilde ulaşması için "insani ara"nın temel alınması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Mısır'ın krizi kontrol altına alma ve etkilerini sınırlama çabalarını ve "insani ara"ya varılması için gösterdiği yakın işbirliğini övdü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 25 Kasım'da, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, bunun hemen ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun gece serbest bırakılacağını belirtmişti.