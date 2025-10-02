Mısır Dışişleri Bakanı: Katar ve Türkiye ile Hamas'ı Gazze Planı'na İkna Etmeye Çalışıyoruz

Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, ABD'nin Gazze Planı hakkında Katar ve Türkiye ile koordineli çalıştıklarını açıkladı. Abdelatty, Filistinlilerin yerinden edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırladığı Gazze Planı hakkında yaptığı açıklamada, "Hamas'ı plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar'daki kardeşlerimizle ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla koordinasyon halindeyiz" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırladığı Gazze Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Abdelatty, Katar ve Türkiye ile birlikte Hamas'ı Gazze Planı'nı kabul etmesi için ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Onlarla görüşüyoruz. Hamas'ı bu plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar'daki kardeşlerimizle ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla koordinasyon halindeyiz" dedi.

Mısır'ın hiçbir şartta Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesine izin vermeyeceğini aktaran Abdelatty, "Yerinden edilme olmayacak. Yerinden edilme, Filistin davasının sonu anlamına geldiği için olmayacak. Hiçbir koşulda bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - PARİS

