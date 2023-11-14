Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri tehcir etme çağrısını reddetti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden başka ülkelere tehcir edilmesi yönündeki çağrısını 'sorumsuzluk' olarak nitelendirerek reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden başka ülkelere tehcir edilmesi yönündeki çağrısını "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesinin doğru bir çözüm olacağına" ilişkin ifadelerini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Son dönemde, "İsrail hükümet yetkililerinin, uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun kural ve hükümlerini bütünüyle ihlal eden sorumsuz beyanlarında artış gözlendiğini" kaydeden Şukri, bu açıklamaların İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden politikasının bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesini meşrulaştırmaya ve teşvik etmeye yönelik her türlü girişimin Mısır ve uluslararası düzeyde tamamen reddedildiğinin altını çizen Şukri, tehcir etme sürecinden sanki "gönüllü" olarak gerçekleşiyormuş gibi bahsedilmesini kınadı.

Şukri, Gazze'deki sivillerin kasıtlı hedef alınarak kasıtlı kuşatma ve aç bırakma operasyonlarının bir sonucu olan tehcirin "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Bakan Şukri, Mısır'ın, "Filistinlileri zorla yerinden etme veya siviller için dayanılmaz koşullar yaratacak şekilde insani yardım ve gerekli hizmetleri kasıtlı olarak durdurma veya Filistin davasının tasfiyesine izin verme politikalarını" tamamen reddettiğini vurguladı.

Gazze'deki savaşın sona ermesi çağrısında bulunan Şukri, "Gazze'deki insani durumla ilgilendiğini iddia eden herkes, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürülmesine yol açan askeri operasyonları durdurmak için çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.