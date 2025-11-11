Haberler

Mısır'da Temsilciler Meclisi Seçiminin Birinci Aşaması Devam Ediyor

Güncelleme:
Mısır'da Temsilciler Meclisi seçiminin birinci aşaması, 14 şehirde başladığı oy verme işlemleriyle devam ediyor. 35 milyon 279 bin 922 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, sonuçlar 18 Kasım'da açıklanacak.

Mısır'da Temsilciler Meclisi seçiminin birinci aşaması için 14 şehirde dün başlayan oy kullanma işlemleri, bugün yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Mısır'da Temsilciler Meclisi'nin 596 üyesini belirlemek üzere 2 aşamalı yapılan seçimin ilk aşaması için oy kullanma işlemleri 2. gününde sürüyor. İlk aşama kapsamında dün yerel saatle 09.00'da sandıkların açıldığı Giza, Fayyum, Beni Süeyf, Minya, Asyut, Yeni Vadi, Sohac, Qena, Luksor, Asvan, Kızıldeniz, İskenderiye, Behire ve Matruh şehirlerinde halk, bugün 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

İlk aşama için 5 bin 606 oy kullanma merkezi kuruldu

Temsilciler Meclisi seçimi, ülke genelinde ilk aşamada 5 bin 606 oy kullanma merkezi ve ikinci aşamada 5 bin 287 oy kullanma merkezi olmak üzere toplam 10 bin 893 merkezde gerçekleştiriliyor. Ulusal Seçim Kurumu'na göre, seçimde bireysel sistem kapsamında 2 bin 826 aday, meclisteki yerini almak için yarışıyor.

İlk aşamada 35 milyon 279 bin 922 kişi oy kullanma hakkına sahip

Seçim için yurt dışı oy verme işlemleri de 117 ülkedeki Mısır büyükelçilikleri, konsoloslukları ve resmi oy kullanma merkezlerinde 7 ve 8 Kasım tarihlerinde yapıldı. Toplamda 35 milyon 279 bin 922 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu birinci aşama seçiminin sonuçları 18 Kasım'da açıklanacak. Eğer birinci aşama ikinci tura kalırsa, oylama uluslararası olarak aralık ayının ilk iki gününde yapılacak, ardından Mısır'da 3 ve 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek; sonuçlar 11 Aralık'ta açıklanacak.

İkinci aşama 24 ve 25 Kasım'da yapılacak

İkinci aşamada, Kahire, Dakahliye, Dimyat, Garbiye, İsmailiye, Kafr eş-Şeyh, Menufiye, Kuzey Sina, Port Said, Kalubiye, Şarkiye, Güney Sina ve Süveyş olmak üzere 13 şehir oy kullanacak. İkinci aşamanın yurt dışı oylaması 21 ve 22 Kasım'da yapılacak. Mısır'daki halk oylaması da 24 ve 25 Kasım'da gerçekleşecek, sonuçlar ise 2 Aralık'ta açıklanacak. İkinci aşama, ikinci tura kalırsa, yurt dışı oylaması 15 ve 16 Aralık'ta, Mısır'daki oylama ise 17 ve 18 Aralık'ta yapılacak; nihai sonuçlar 25 Aralık'ta açıklanacak.

Sandalyelerin dörtte biri ise kadın vekillere ayrılmak zorunda

Temsilciler Meclisi'nin 596 sandalyesinden 284'ü seçim sonucunda, diğer 284'ü ise kapalı parti listesi sistemiyle doldurulacak. Yirmi sekiz üye ise cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanacak. Sandalyelerin dörtte biri ise kadın vekillere ayrılmak zorunda. Listenin başarılı sayılabilmesi için, geçerli oyların toplamının en az yüzde 5'ini elde etmesi gerekir.

Mısır'da bireysel adaylar, 143 seçim bölgesinde 284 sandalye için yarışıyor. Mevcut listeler, 12 siyasi partiyi ve Partilerin Gençlik Liderleri ve Politikacıları Koordinasyon Komitesi'ni içeriyor; bunlar 284 parti listesi sandalyesi için yarışacaklar. "Ulusal Mısır Listesi", "Nesil Listesi", "Halk Listesi", "Mısır İçin Sesin Listesi" ve "Mısır Çağrısı Listesi", seçimde öne çıkan partiler arasında görülüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geleceği için önemli

Mısır Parlamentosu, üçüncü ve anayasal olarak son döneminde olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görev yapmasına izin vermek için 2019 yılında anayasayı değiştirdi. Parlamentonun anayasayı bir kez daha değiştirerek, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin görev süresini uzatmasına izin verebileceği yönünde ortak bir görüş hakim. Analistler, bu seçimin özellikle es-Sisi'nin görev süresinin sona ermesinin ardından ülkenin geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. Tahrir Orta Doğu Politikaları Enstitüsü'nde hukuk görevlisi olan Halem Henish, "Tahmin edebileceğimiz üzere, 2025 parlamentosu, Mısır yetkililerinin 2030 sonrası döneme ilişkin önemli kararlarını yönlendirecek, hem yasal hem de siyasi bir araç olarak hizmet edecektir. Bu parlamento yapısı, Mısır yetkililerinin geleceğe dair niyetlerini doğrudan yansıtacaktır" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
