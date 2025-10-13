Dünya Liderleri Gazze için Niyet Belgesi İmzaladı

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde bir araya gelen dünya liderleri, Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde "Niyet Belgesi" imzaladı.

Gazze'de ateşkes ve barış süreci için 20'den fazla ülkenin devlet liderleri, Mısır'ın Şarm el-şeyh şehrinde bir araya geldi. Barış Zirvesi'ne katılan dünya liderleri, ikili temasların ardından toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve sonrasında ülke temsilcileri Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. - ŞARM EŞ ŞEYH