Mısır'da Hamas'a Yeni Ateşkes Teklifi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli bir yetkili, Mısır'daki arabulucuların Hamas'a 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması öngören yeni bir teklif sunduğunu duyurdu. Katar Başbakanı Al-Thani, Hamas heyetiyle görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti.

Katar Başbakanı Al-Thani Mısır'da Hamas heyetiyle görüşecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşecek. Katar basını, ise Hamas heyetinin geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır'da bulunduğunu aktarmış, Hamas heyetinin arabuluculardan yeni bir ateşkes teklifi aldığını ve bugün bir yanıt vermelerinin istendiğini ifade etmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.