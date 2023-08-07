Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi 33 Tutuklu Hakkında Tahliye Kararı Verdi

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi, 33 tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi, konuya ilişkin Facebook hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Aralarında ekonomist ve hukukçuların da bulunduğu 33 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığını belirten Avadi, bu kişilerin serbest bırakılması için resmi prosedürlerin başlatıldığını kaydetti.

Avadi, haklarında tahliye kararı çıkan tutukluların davalarının 2019 ila 2022 yıllarında olduğunu ve soruşturmalarının Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Nisan ayından bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı bini geçti.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip.