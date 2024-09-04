Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz"

-"Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. İsrail yönetimini binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkını açlığa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Sisi ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne işbirliği ve diyaloğumuzu en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk" dedi.

İki ülke arasında her alanda gelişmekte olan işbirliğini, Sisi'nin iade-i ziyareti ile daha ileriye taşıdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin 100. Yıl dönümünü kutlayacağız. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik yapmış iki kadim ülkeyiz. Çalışmalarımızın semerelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sayın Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde Yüksek Düzeyli stratejik İşbirliği konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık. Bu mekanizmanın ilk toplantısını bugün gerçekleştirdik. Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, enerji, çevre dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en büyük boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer alamaya devam ettik. Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkma yolunda ilerliyoruz. İş adamlarımız Mısır ekonomisine önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

Girişimcileri yatırımlarını daha da artırma noktasında daha da teşvik ettiklerini, Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Mısır'la enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirme arzusundayız. Kardeş Mısır halkı Türk kültürü ve Türkçeye büyük önem gösteriyor. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum. Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. Toplantılarımızla Gazze başta olmak üzere bölgesel mesellerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesisi etme konusunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibariyle görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir."

Gazze konusunda 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların engelsiz akışının öncelikleri olmaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplam yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. Bu yardımların ulaştırılmasında Türk Kızılayı ve AFAD başkanlığımız ile işbirliği yapan Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlaya bir yenisini ekliyor. İsrail yönetimini binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkını açlığa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk ve ya ilaç bulamadığı için her masumun sorumlusu İsrail ve destekçilerdir. Mısır, Katar ve Amerika'yla birlikte müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de sürece destek veriyoruz. Ancak İsrail tarafının engelleyici ve uzlaşmaz tutumu halen devam ediyor. Son olarak İsrail müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin Uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz"

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti üzerin de baskıların artması noktasında elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Soykırım Davasına müdahillik başvurumuzu resmen ilettik. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis değil mahkeme salonlardır. Diğer taraftan uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Maalesef bazı ülkeler İsrail'e kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar. Netanyahu hükümetinin tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikası durdurma noktasında caydırıcı adımlar atılmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilmezliğini artık herkes anlamalıdır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru noktasında yer alınması çağırımı bir kez daha tekrarlıyorum."

"İnşallah, bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız"

İstişarelerinde Gazze'nin yanı sıra başta Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Sudan ve Afrika boynuzu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. İnşallah, bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız. Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız. Bugünkü görüşmelerimizin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanına ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise, "Bu dost ülkeye yaptığım ziyaret, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin gelişeceğinin bir göstergesidir. Bizleri bir araya getiren ortak bir tarihimiz ve birçok ortak paydamız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz şubat ayında ülkemize yapmış olduğu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkiye ayrı bir ivme kazandırmıştır. Orada anlaştığımız düzeyde Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yapma kararını aldık. Ticaret, turizm ve tarım gibi birçok alanda ortak adımlar atmak için kararlar aldık. Bölgesel insani kriz konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız. Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki ihlallerin son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda mutabık olduk. Öte yandan Gazze'ye insani yardımların ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz"

"Libya'da hem başkanlık hem de parlamento seçimlerinin yapılması, güveliğin sağlanması, silahlı güçlerin ülkeden ayrılması gerektiğini belirttik" diyen Sisi, "Suriye meselesini de ele aldık. Suriye halkını olumsuz etkileyen bu krizin de son bulmasını istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenlik Güçleri Konseyi'nin kararları çerçevesinde Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve terörle mücadelesi bağlamında sorunun çözüme ulaşmasını arzuluyoruz. Yine Sudan meselesini ele aldık. Mısır'ın bu bağlamdaki çalışmalarını Erdoğan'a ilettik" ifadelerini kullandı.