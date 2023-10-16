Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunu eleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun toplu cezalandırmaya dönüştüğü uyarısında bulundu. Sisi, İsrail ve Filistinliler arasında öfke ve nefret biriktiğini belirtti ve krizin tüm Ortadoğu bölgesinde yansımaları olabileceği uyarısında bulundu.

KAHİRE, 16 Ekim (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştüğü uyarısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'na göre, Sisi söz konusu açıklamayı Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında yaptı.

Mevcut krizin çok büyük olduğunu kaydeden Sisi, İsrail'in Hamas saldırısına verdiği yanıtın meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek 2,3 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik bir toplu cezalandırmaya dönüştüğünü vurguladı.

Sisi, Filistin meselesinin çözümüne dair bir anlayış olmaması nedeniyle İsrail ve Filistinliler arasında öfke ve nefret biriktiğini de sözlerine ekledi.

Mevcut krizin tüm Ortadoğu bölgesinde yansımaları olabileceği uyarısında bulunan Sisi, gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaya diğer tarafların da müdahil olmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Sisi ayrıca su, elektrik, yakıt ve gıda sıkıntısı çeken kuşatma altındaki Filistin bölgesine yardım ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Blinken ise Kahire ziyaretinin, mevcut krizi çözmek, sivilleri korumak ve "geleceğe dönük bir yol" belirlemek üzere ortak çalışmaya odaklandığını söyledi.