Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, " Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkese değinerek, " Dünya, savaş mantığına karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

Sisi açıklamasında, "Barışın ülkesi, diyalog ve yakınlaşmanın beşiği Şarm El-Şeyh'te 2 yıllık acıların ardından Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Başkan Trump tarafından önerilen ve Mısır, Katar ve ABD tarafından desteklenen barış planına uygun olarak hazırlandı" ifadelerini kullandı. Sisi, "Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmayıp, bölgedeki halklara adalet ve istikrar dolu bir gelecek için umut kapılarını da açıyor" dedi. - KAHİRE