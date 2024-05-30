Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin davasına dikkat çekti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslenerek, "Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı, Arap liderleri bir araya getirdi. Başkent Pekin'de düzenlenen konferansta konuşma yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ve bölgedeki duruma değindi. Uluslararası topluma çağrı yapan Sisi, "Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ne derhal uzun vadeli insani yardım sağlamaya ve İsrail kuşatmasını sona erdirmeye çağırıyorum" dedi.

Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak her türlü girişimin durdurulması çağrısında bulunan Sisi, "Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok" ifadelerini kullandı. Sisi konuşmasında ayrıca, iki devletli çözüme ilişkin acil ve ciddi bir taahhüt ile Filistinlilerin meşru hakkı olan bağımsız bir devlete sahip olmaları gerektiği çağrısını da vurguladı. - PEKİN