Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Sudan krizini ve Hedasi Barajı'nı ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Sudan krizini ve Hedasi Barajı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) meselesini ele aldı. İkili, görüşmede, Sudan'daki krizin yanı sıra Mısır ile Etiyopya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ve Hedasi Barajı meselesini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Sudan krizini ve Hedasi Barajı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) meselesini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.

İkili, görüşmede, Sudan'daki krizin yanı sıra Mısır ile Etiyopya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ve Hedasi Barajı meselesini değerlendirdi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, "Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi"ne katılmak için dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, zirvenin Sudan'a doğrudan komşu ülkeler için ortak bir vizyon formüle etmek, krizin çözümü için adım atmak, Sudan halkının kanının dökülmesini önlemek, çatışmaların komşu ülkelere, bölgenin güvenlik ve istikrarına olumsuz yansımalarını silmek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık da dün yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuk girişimine "olumlu" baktıklarını belirterek, bu girişimin "Sudan'ın sorunlarına çözüm bulmasını" temenni etmişti.

Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika, Güney Sudan, Etiyopya ve Eritre olmak üzere 7 komşusu bulunan Sudan'ın Suudi Arabistan'la da deniz sınırı bulunuyor.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.