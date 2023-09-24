Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Çinli heyetle işbirliğini ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Çinli heyetle iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Çinli heyetle iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi Li Şi başkanlığındaki Çinli heyetin Kahire'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Çinli heyet ile Sisi'nin görüşmesine, Mısır Senato Başkanı Abdulvehhab Abdurrezzak ile Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang'ın da katıldığı belirtildi.

Tarafların, "iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ışığında, ikili işbirliğinin geliştirilmesi arzusuna" vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ticari mübadele, sanayinin yerlileştirilmesi ile teknoloji ve enerji transferinin yanı sıra turizm ve uluslararası iklim eylemi gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeyi görüştüğü aktarıldı.

Mısır ve Çin'in uluslararası barış ve güvenliği korumanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "ülkesinin uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı zorlukların çözümüne olumlu katkıda bulunma konusundaki istekliliğine" dikkati çekti.

Sisi'nin, barış ve istikrarın korunmasına ve uluslararası finansal yönetim sisteminde reform yapılmasına ilişkin uluslararası ortak çalışmanın önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin de görüşmede ele alındığı duyuruldu.

Çinli heyet, Mısır'ın "terörle mücadele ve çeşitli krizlere siyasi çözüm bulma çabalarıyla" Orta Doğu'da "istikrar ve kalkınmayı yeniden tesis etme ve sağlamlaştırmadaki rolüne" övgüde bulundu.

Çinli heyetin başkanı Li Şi', "Mısır'ın son yıllardaki dikkat çekici gelişimine" değinerek, ülkenin kalkınma vizyonunun Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi ile uyum içinde olduğunu söyledi.

Çin'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Pekin yönetimi, bu çerçevede, Aralık 2022'ye kadar aralarında Mısır'ın da bulunduğu 21 Arap ülkesiyle işbirliği anlaşması imzaladı.