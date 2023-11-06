Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sisi, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri korumak ve İsrail'in toplu cezalandırma politikalarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

KAHİRE, 6 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Pazar günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi görüşmede, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri korumak ve İsrail'in toplu cezalandırma politikalarını durdurmak için güçlü şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Sisi, Mısır'ın uluslararası insani yardımı koordine etmeye yönelik kararlı ve yılmaz çabalarının, acil ateşkes ihtiyacının yerini dolduramayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır'a göç ettirilmesi suretiyle Filistin meselesinin adil bir çözüm olmaksızın tasfiye edilmesini kesin bir dille reddettiklerini yineledi.

Sisi, bölgede adil ve kalıcı barışa giden tek yol olan iki devletli çözüme elverişli bir siyasi yolun açılmasına imkan verecek bir sükunet halinin sağlanması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen ise Mısır'ın zor koşullar altında Gazze halkına destek sağlamada oynadığı öncü role ve çok sayıda yabancı uyruklu kişinin savaşın harap ettiği bölgeden ayrılmasını kolaylaştırmasına yönelik takdirini dile getirdi.

İki lider ayrıca abluka altındaki bölgede giderek kötüleşen insani durumu göz önünde bulundurarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için devam eden çabaları da gözden geçirdi.

İsrail ve Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar Gazze'de 9.770'ten fazla Filistinlinin, İsrail'de ise 1.400'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.