Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi aynı araç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. - ANKARA