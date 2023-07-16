Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Afrika'daki borç krizi ve iklim değişikliği için çözümler aranması gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu 'borç krizine ve iklim değişikliğine' karşı, etkin çözümler bulunması ve desteğin artırılması gerektiğini söyledi. Sisi, Afrika Birliği Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı'nda Afrika ile işbirliğini güçlendirme ve iklim değişikliğinin yansımalarına karşı ülkesinin görüşlerini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu "borç krizine ve iklim değişikliğine" karşı, etkin çözümler bulunması ve desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Afrika Birliği Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı'nda Afrika ile işbirliğini güçlendirme ve iklim değişikliğinin yansımalarına karşı ülkesinin görüşlerini bildirdi.

Küresel değişimlere dikkati çeken Sisi, şunları kaydetti:

"Uluslararası, bölgesel, politik ve ekonomik değişimler, Afrika'daki devletlerimizin kalkınma sürecindeki devamlılığı yönündeki gücümüzü etkiliyor. Bu değişimler, halklarımıza karşı zorlayıcı şartların üstesinden gelmek için çabalarımızın birleşmesini gerekli kılmaktadır.

Afrika kıtasının mali kaynaklarının seferber edilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesi, özellikle çatışmalar sonrasında yeniden imar konusu, birikmiş borç krizine etkili çözümler bulunması için uluslararası ortaklarla yürütülen çabaların yoğunlaştırılması gereklidir."

Sisi, uluslararası kalkınma kurumlarının Afrika ülkelerindeki ihtiyaçları uygun şekilde karşılama gücünde olmadığının altını çizdi.

İklim krizine ilişkin de Sisi, "Afrika, su kaynaklarındaki azalma, çölleşme ve kuraklığın artması şeklinde çeşitlenen sahil bölgelerini tehdit altına alan iklim değişimi sonucu en çok zarar gören kıtadır." dedi.

Geçen yıl Mısır'ın Şerm el-Şeyh kentinde düzenlenen İklim Zirvesi'nin önemini vurgulayan Sisi, "fiiliyatta uygulananların, olması gerekenin altında" şeklinde değerlendirdi.

Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek iklim zirvesine ilişkin de Sisi, zirvede "adil ve insaflı bir süreçle, elle tutulur adımlar atılacağı" öngörüsünde bulundu.