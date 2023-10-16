Mısır Cumhurbaşkanı Putin ile Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı. İki lider, ateşkesin desteklenmesi ve bölgedeki istikrarın yeniden sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik gelişmelerin ele alındığı görüşmede, "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden çatışmaların yayılmasını önlemek, durumun kontrol altına alınmasına yönelik sürdürülen diplomatik girişimler" masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi ve Putin, "ateşkesin desteklenmesi, bölgedeki istikrarın yeniden sağlanmasına öncelik verilmesinin önemi, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği" konusunda mutabık kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun ciddiyeti ve acilen insani yardımlara güvenli erişimin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olan liderler, Filistin-İsrail sorununun çözülmesi için ciddi şekilde çalışılması gerektiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.