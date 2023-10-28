Mısır Cumhurbaşkanı İHA düşmesiyle ilgili açıklama yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Mısır topraklarına düşen 2 insansız hava aracına (İHA) ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgenin hepimizi etkileyen saatli bir bombaya dönüşme riski var. Mısır egemen bir ülkedir. Mısır'ın egemenliğine ve konumuna saygı duyulmalıdır" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi İsrail-Filistin çatışmaları devam ederken dün Mısır'a düşen iki İHA'ya ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Sisi, "Nereden gelirse gelsin, çatışmanın genişleyeceği konusunda uyardım. Bölgenin hepimizi etkileyen saatli bir bombaya dönüşme riski var. Mısır egemen bir ülkedir. Mısır'ın egemenliğine ve konumuna saygı duyulmalıdır. Mısır güçlü bir ülkedir ve dokunulmazdır" ifadelerini kullandı. Sisi, "Vatanımızı koruma kapasitesine sahibiz ve gerilimi azaltmak için önemli çabalar gösteriyoruz" dedi. Sisi ayrıca, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de ateşkes çağrısı yapan kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Mısır'a 2 İHA düştü

Öte yandan,dün Mısır medyasında çıkan haberlerde, ülkenin doğusunda İsrail sınırında yer alan Taba kasabasına füze, Kızıldeniz'deki tatil beldesi Nuweiba'ya ise mühimmat düştüğü belirtilmişti. Mısır ordu sözcüsü Albay Gharib Abdel-Hafez ise uzman ekipler tarafından yürütülen incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Mısır topraklarına 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğünün tespit edildiğini duyurdu. Abdel-Hafez, İHA'lardan birinin Mısır'ın Akabe Körfezi'ndeki hava sahası dışında etkisiz hale getirildiğini, enkazın Nuweiba'daki boş bir araziye düştüğünü belirtti. Abdel-Hafez, diğer İHA'nın ise Taba'ya düştüğünü kaydetti. - KAHİRE