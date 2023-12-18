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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3. kez seçildi

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Mısır Seçim Otoritesi, 10 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kazandığını duyurdu. Es-Sisi, 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır Seçim Otoritesi, 10 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kazandığını duyurdu. Es-Sisi, 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır'da 10 Aralık'ta başlayan ve 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Mısır Seçim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kazandığını duyuruldu. Açıklamada, 67 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranın yüzde 66,8 olduğu aktarıldı.

Es-Sisi'nin son dönemi

Es-Sisi, seçim sonuçlarının açıklanması ile 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilirken, Mısır anayasasına göre son 6 yıllık dönemi olacak.

Sisi, iki seçimde de yüzde 97 oy almıştı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe ile deviren dönemin Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, katılımın hayli düşük olduğu 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 97 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçilmiş, 2018'de yapılan 2'nci cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine yüzde 97'lik oy oranı ile iktidara gelmişti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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