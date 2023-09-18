Mısır Çevre Bakanı, Çin ile Çevre ve İklim Teknolojileri İşbirliği İstiyor

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, Çin ile çevre ve iklim teknolojileri konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Fuad, Çin'in çevre ve iklim teknolojilerinin Mısır için uygulanabilir olduğunu ve enerji alanında işbirliği fırsatlarının genişlediğini söyledi.

1. Nil Nehri'nin çeşitli görüntüleri

2. 1. Çevre ve İklim Yatırım Forumu'nun çeşitli görüntüleri

4. Çevre, iklim teknolojilerinin çeşitli görüntüleri

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, çevre ve iklim teknolojileri konusunda Çin ile işbirliği yapmaya büyük ilgi duyduklarını ifade etti.

Bakan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in çevre ve iklim teknolojilerinin Mısır için uygulanabilir olduğunu ve Mısır ile Çin arasında enerji alanında işbirliği fırsatlarının genişlediğini söyledi.

"Mısır, Çin'in çevre ve iklim teknolojilerini kullanmak istiyor çünkü bu teknolojiler Mısır'ın her yerinde iklim koşullarına göre uygulanabilir. Mısır ve Çin enerji alanındaki işbirliğini de arttırabilir.

Çinli meslektaşlarımızın yardımıyla, özellikle doğal rezervlerde ve çevre dostu binalarda olmak üzere ülke çapında kullanılacak olan daha iyi sokak aydınlatması ve düşük enerjili klima sistemleri için enerji tasarrufu sağlayan ekipman ve teknolojiyi başarıyla edindik."

Fuad ayrıca biyogaz uygulamasını Çin ve Mısır arasındaki potansiyel işbirliğinin kayda değer bir örneği olarak gösterdi ve Çin'in endüstriyel suyun geri dönüşümü konusundaki uzmanlığının, ülkesi için çok faydalı olabileceğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)